Deutsche Börse AG: Analysten sehen Kursziel bei 204,00 €

Die Aktie der Deutsche Börse AG wird von Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,00 €, was Investoren ein Potenzial von +18,26% eröffnet.

• Am 11.05.2023 verzeichnete die Deutsche Börse AG einen Rückgang von -0,20%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Am gestrigen Tag fiel der Kurs der Deutsche Börse AG um -0,20%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine negative Entwicklung von -1,85%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt schließen lässt.

Von insgesamt 28 Analysten empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf und elf als Kauf. Zehn Experten sind neutral eingestellt und bewerten das Wertpapier mit “halten”. Kein einziger Analyst stuft die Aktie als Verkauf ein.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,96.

Fazit:

Bankanalysten halten das...