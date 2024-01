Deutsche Boerse ADR Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Deutsche Boerse ziehen wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis heran.

Der RSI7 für Deutsche Boerse liegt aktuell bei 42,2 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI (Wert: 31,03) zeigt ebenfalls, dass Deutsche Boerse weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Deutsche Boerse-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Deutsche Boerse im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,39 Prozent erzielt, was 4,96 Prozent über dem Durchschnitt (13,42 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,73 Prozent, und Deutsche Boerse liegt aktuell 10,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Boerse liegt derzeit bei 20,48, was bedeutet, dass die Börse 20,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Deutsche Boerse zahlt. Dies ist 60 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen rund um Deutsche Boerse auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Auf dieser Ebene konnten auch acht Handelssignale ermittelt werden, davon 2 Gut- und 6 Schlecht-Signale. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Deutsche Boerse bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet ist.