Deutsche Beteiligungs AG wird immer uninteressanter …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Beteiligungs liegt derzeit bei 4,86, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aufgrund dessen hat Deutsche Beteiligungs auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhalten.

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Beteiligungs in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen in letzter Zeit insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht".

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Deutsche Beteiligungs mit einem Kurs von 27,55 EUR derzeit -2,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,29 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Deutsche Beteiligungs im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,69 % aus, was 1,9 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,59 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung als "Schlecht".