Deutsche Beteiligungs AG kommt bei Bewertungen im Quartal unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) rechnet im ersten Geschäftsquartal mit einem erheblich niedrigeren Konzernergebnis als ein Jahr zuvor. Die Bewertung des Vermögensbestands sei noch nicht abgeschlossen, auf vorläufiger Basis ergebe sich aber ein negativer Wertbeitrag von minus 5 bis minus 10 Millionen Euro aus dem Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis, hieß es vom SDax -Unternehmen aus Frankfurt am Mittwoch. Ein Jahr zuvor habe dieses Ergebnis bei plus 42,6 Millionen Euro gelegen. Für die operative Entwicklung zeichne sich zwar ein deutlich positiver Wertbeitrag ab, der allerdings von negativen Effekten aus dem Kapitalmarkt überkompensiert werde. Die Aktie weitete ihre Kursverluste auf zuletzt 4,6 Prozent aus. Die Quartalsmitteilung legt das Unternehmen am 8. Februar vor./men/jha/

