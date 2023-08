Deutsche Beteiligungs AG erwartet Quartalszahlen: Analysten prognostizieren Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung

In weniger als 100 Tagen wird die Deutsche Beteiligungs AG, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickelt sich die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 574,49 Mio. EUR. Nach Börsenschluss in 98 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten prognostizieren derzeit einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz -8,39 Mio. EUR, während er im aktuellen Quartal voraussichtlich um -365,20 Prozent auf -918,00 Tsd. EUR sinken wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und wahrscheinlich um +203,50% auf -6,36 Mio. EUR fallen.

Auf...