Deutsche Beteiligungs AG: Quartalsbilanz, Umsatzrückgang und Aktienprognosen im Fokus

In nur 72 Tagen wird die Deutsche Beteiligungs AG ihre Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können, sowie wie sich die Deutsche Beteiligungs AG Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Deutsche Beteiligungs AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Germany und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 593,30 Mio. EUR. Am Ende des Handelstages werden die neuen Quartalszahlen präsentiert werden. Analysen zeigen jedoch, dass es zu einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal kommen könnte. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch -8,39 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um -365,20 Prozent auf -918,00 Tsd. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +203,50% fallen...