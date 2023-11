Deutsche Beteiligungs AG: Quartalsbilanz in 73 Tagen erwartet - Prognose und Marktausblicke

Finanznachrichten: Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht Quartalsbilanz in 73 Tagen

Die Deutsche Beteiligungs AG, ansässig in Frankfurt am Main, wird in 73 Tagen ihre Quartalszahlen für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie den Vergleich mit dem Vorjahr.

Derzeit hat die Deutsche Beteiligungs AG eine Marktkapitalisierung von 514,32 Mio. EUR. In Kürze werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 52,42 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang auf 0,00 EUR erwartet wird.

Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich reduzieren und bei rund 41,63 Mio. EUR liegen – ein Rückgang um etwa 0,00%.

Auf Jahressicht sind die Analysten pessimistisch gestimmt. Der Umsatz könnte um -390,10% sinken und der Gewinn könnte um +215,20% auf 114,29 Mio. EUR steigen.

Trotz dieser Prognosen zeigen sich einige Aktionäre vorab zurückhaltend. Der Aktienkurs der Deutschen Beteiligungs AG ist in den letzten 30 Tagen um -3,80% gefallen.

Analysten schätzen den Wert der Aktie auf Sicht von zwölf Monaten auf etwa 42,80 EUR ein – was einem potentiellen Gewinn von +53,68% entspricht.

Die Charttechnik deutet ebenfalls auf einen stark negativen Kurstrend hin. Der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen der Deutschen Beteiligungs AG letztendlich entwickeln werden und welche Auswirkungen sie auf den Aktienkurs haben werden. Aktionäre, die noch einsteigen möchten, könnten laut Expertenmeinungen in den nächsten zwölf Monaten einen Gewinn von +53,68% erzielen.

