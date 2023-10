Deutsche Beteiligungs AG: Quartalsbericht und Prognose erwartet – möglicher Gewinn von +35,87%

Am kommenden Quartalsberichtstag wird die Deutsche Beteiligungs AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten erwarten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie entwickeln sich diese im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 119 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Deutsche Beteiligungs AG Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 590,48 Mio. EUR liegt. Aktionäre und Analysten sind gleichermaßen gespannt auf das Ergebnis. Derzeit prognostizieren Analystenhäuser einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal 2022 erzielte die Deutsche Beteiligungs AG einen Umsatz von 52,42 Mio. EUR. Nun wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf voraussichtlich 0,00 EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich verändern und...