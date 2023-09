Deutsche Beteiligungs AG: Quartalsbericht in 84 Tagen, Erwartet positiver Trend trotz Umsatzrückgang

IN KÜRZE: Deutsche Beteiligungs AG wird in 84 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, während der bisherige Verlust voraussichtlich sinken wird. Auf Jahressicht rechnen Experten mit einem Rückgang beim Umsatz und Gewinn. Aktionäre haben jedoch in den letzten 30 Tagen eine positive Kursentwicklung von +4,29% verzeichnet.

Die Prognose für den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten liegt bei 42,50 EUR, was einem Gewinn von +34,49% entspräche. Die Charttechnik zeigt einen positiven Kurstrend ohne Widerstand durch den Gleitenden Durchschnitt 50.

