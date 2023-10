Deutsche Beteiligungs AG: Prognosen und Quartalszahlen im Fokus der Anleger

Deutschland ist bekannt für seine starke Wirtschaft und das bedeutet, dass es viele interessante Möglichkeiten gibt, in deutsche Unternehmen zu investieren. Eines dieser Unternehmen ist die Deutsche Beteiligungs AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist im Bereich Private Equity tätig und investiert in mittelständische deutsche Unternehmen.

In 117 Tagen wird die Deutsche Beteiligungs AG ihre Quartalsbilanz für das 1. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse und fragen sich, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 1. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 52,42 Mio. EUR, aber es wird erwartet, dass dieser nun um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR sinken wird.

Auch der...