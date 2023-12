Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Deutsche Beteiligungs AG wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,95 %) mit einer Dividende von 2,53 % niedriger bewertet. Die Differenz von 3,42 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Deutsche Beteiligungs. Daher wird dem Unternehmen die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Deutsche Beteiligungs-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 29,27 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,35 EUR, was einem Unterschied von -6,56 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 28,95 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen deutliche positive Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Deutsche Beteiligungs. Die positiven Meinungen haben in den vergangenen Wochen zugenommen, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Deutsche Beteiligungs in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.