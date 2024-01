Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung unter den Anlegern bei Deutsche Beteiligungs ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen waren besonders negative Themen bei den Diskussionen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Deutsche Beteiligungs im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 3,69 % aus, was 1,9 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Beteiligungs beträgt derzeit 4,86, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen verzeichnet kaum Änderungen und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Deutsche Beteiligungs daher eine "Gut"-Bewertung.