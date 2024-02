Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 bzw. 50 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert des 200-Tage-Durchschnitts beträgt 29,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 26 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,26 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (28,09 EUR) wird vom letzten Schlusskurs unterschritten, was zu einer Abweichung von -7,44 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Deutsche Beteiligungs-Aktie ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,81 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -8,56 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 10,04 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Deutsche Beteiligungs-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Deutsche Beteiligungs-Aktie beträgt aktuell 73,21 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI keine Über- oder Unterkaufsituation, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Abschließend wird die Dividendenpolitik der Aktie betrachtet, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedrigere Dividenden ausschüttet. Dieser Unterschied von 1,84 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Deutsche Beteiligungs-Aktie.