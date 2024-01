Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für die Deutsche Beteiligungs-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 76,06, was als "Schlecht" eingeschätzt wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,74, was zu einer neutralen Bewertung für die vergangenen 25 Tage führt. Insgesamt führt diese Bewertung zu einem negativen Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht deutlich geändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält die Deutsche Beteiligungs-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Deutsche Beteiligungs niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 2 Prozentpunkten (3,69 % gegenüber 5,69 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Deutsche Beteiligungs-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,81 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 6,2 Prozent bei ähnlichen Aktien in der "Kapitalmärkte"-Branche und einer mittleren Rendite von 11,99 Prozent im "Finanzen"-Sektor. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.