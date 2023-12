Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,27 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,35 EUR, was einem Unterschied von -6,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 28,95 EUR zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-5,53 Prozent Abweichung) ein "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Deutsche Beteiligungs-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) ist die Deutsche Beteiligungs-Aktie aus fundamentaler Sicht unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,48, was einem Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,72 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen über Deutsche Beteiligungs in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den Kommentaren der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Deutsche Beteiligungs bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI der Deutschen Beteiligungs-Aktie liegt bei 57,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung von "Neutral".