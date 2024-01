Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Deutsche Beteiligungs wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 53,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 31,89, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Deutsche Beteiligungs derzeit 2. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,13 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Deutsche Beteiligungs in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,59 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +3,63 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 2,24 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Deutsche Beteiligungs wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Deutsche Beteiligungs in Bezug auf den RSI neutral bewertet wird, eine schlechte Bewertung für die Dividendenpolitik erhält und sowohl im Branchenvergleich als auch im Sektorvergleich gemischte Bewertungen erhält. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung führen ebenfalls zu einer negativen Einschätzung.