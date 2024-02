Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Deutsche Beteiligungs zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors eine Rendite von -4,81 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Kapitalmärkte-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei 4,26 Prozent, wobei Deutsche Beteiligungs mit 9,06 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,69 %, was einen geringeren Ertrag von 1,87 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Beteiligungs. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Deutsche Beteiligungs liegt bei 82,61, was als überkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 72, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und ebenfalls ein "Schlecht" zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.