Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung von Stimmungen und Trends, auch im Finanzsektor. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können Auswirkungen auf die Aktienbewertungen haben. Im Fall von Deutsche Beteiligungs wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und bestätigt somit das neutrale Gesamtbild.

Zur Bewertung der Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen dient der Relative Strength Index (RSI). Für Deutsche Beteiligungs liegt der RSI bei 34,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, mit einem Wert von 43, ergibt ein ähnliches neutrales Bild. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Ein Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt, dass Deutsche Beteiligungs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors eine Rendite von 10,59 Prozent erzielt hat, was jedoch mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt das Unternehmen jedoch 2,4 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse durch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 29,28 EUR ähnlich dem letzten Schlusskurs (29,35 EUR) ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen bestätigt diese neutrale Einschätzung.

Insgesamt wird die Deutsche Beteiligungs-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem neutralen Rating versehen.