Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Aktie der Deutschen Beteiligungs wird als unterbewertet angesehen, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 5,09, was insgesamt 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 51,81. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt die Deutsche Beteiligungs jedoch um 2,86 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt 7,76 Prozent, und die Deutsche Beteiligungs liegt aktuell 2,82 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 24,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Beteiligungs-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating bekommt. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, liegt bei 39,52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie führt. Daher erhält die Deutsche Beteiligungs in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".