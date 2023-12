Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Deutsche Beteiligungs eine Rendite von 4,99 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor 6,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,34 Prozent, und die Aktie von Deutsche Beteiligungs liegt aktuell 0,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,24 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,8 EUR weicht um -1,5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,31 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,73 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle. Bei Deutsche Beteiligungs wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war ebenfalls negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Beteiligungs bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 51,15) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.