Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Beteiligungs-Aktie beträgt derzeit 5,48, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 50 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Beteiligungs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,22 EUR. Der letzte Schlusskurs (28,9 EUR) weicht um -1,1 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 28,48 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls nur um +1,47 Prozent ab, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deutsche Beteiligungs-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Beteiligungs-Aktie liegt bei 25,4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI für die Deutsche Beteiligungs-Aktie beläuft sich auf 52, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Deutsche Beteiligungs eine Dividendenrendite von 2,53 % aus, was 3,36 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,89 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertrag und somit zur Einstufung als "Schlecht".