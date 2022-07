Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: Tut sie es schon wieder?

Finanztrends Video zu Deutsche Beteiligungs AG



Der militärische Konflikt in der Ukraine, die historisch hohe Inflationsrate sowie die weltweiten Logistikschwierigkeiten haben die operative Geschäftsentwicklung schwer belastet. Die Umsätze betrugen -14,4 Mio €, was auf den negativen Beitrag aus dem Beteiligungsgeschäft von 35,8 Mio € zurückzuführen ist. Dagegen entwickelte sich das Fondsgeschäft positiv und erzielte einen Umsatz von 21,3 Mio €, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht.… Hier weiterlesen