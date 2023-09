Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Spannende Quartalszahlen und Vorhersagen erwarten Aktionäre

ARTIKEL:

In weniger als drei Monaten wird die Deutsche Beteiligungs AG, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Auch die Entwicklung der Deutsche Beteiligungs AG Aktie im Vergleich zum Vorjahr steht im Fokus.

In nur noch 73 Tagen wird die Deutsche Beteiligungs AG Aktie nach Handelsschluss ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 595,18 Mio. EUR ist dies ein Ereignis, auf das Aktionäre und Analysten gespannt warten. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Während die Deutsche Beteiligungs AG im vierten Quartal 2022 noch einen Umsatz von -8,39 Mio. EUR verzeichnete, wird...