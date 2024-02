Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Deutsche Beteiligungs AG wird derzeit mit gemischten Signalen in der technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Aktienkurs von 27,9 EUR liegt 5,1 Prozent unter dem GD200 von 29,4 EUR, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der den Durchschnitt der letzten 50 Tage widerspiegelt, einen Kurs von 28,11 EUR an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der aktuelle Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Beteiligungs AG liegt bei 22,73, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 55,63, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird das Rating für die Aktie als "Gut" eingestuft.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,81 Prozent erzielt, was 16,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt die Rendite sogar 10,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.