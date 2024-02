Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Unsere Analysten haben die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf verschiedenen sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um Deutsche Beteiligungs erwähnt. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,35 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 27,05 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -7,84 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (28 EUR) ergibt sich hingegen eine Abweichung von -3,39 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analyse.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Deutsche Beteiligungs in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,81 Prozent erzielt hat, was 10,31 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" (4,28 Prozent) liegt Deutsche Beteiligungs um 9,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.