Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Ruhe bewahren!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Beteiligungs mit 5 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 5,09 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 90 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Kapitalmärkte" momentan bei 51 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Deutsche Beteiligungs. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergab interessante Ausprägungen für Deutsche Beteiligungs. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Deutsche Beteiligungs liegt bei 87,67, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,17, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Schlecht".