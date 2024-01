Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ für die Aktie der Deutsche Beteiligungs. An zwei Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wird sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Deutsche Beteiligungs zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Deutsche Beteiligungs mit 10,59 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent verzeichnet, liegt Deutsche Beteiligungs mit 3,85 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Deutsche Beteiligungs bei 29,4 EUR verläuft, während der Aktienkurs bei 26,8 EUR liegt, was einem negativen Abstand von -8,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist mit -5,33 Prozent einen negativen Abstand auf. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.