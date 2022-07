Deutsche Beteiligungs AG-Aktie: Neue Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022!

Finanztrends Video zu Deutsche Beteiligungs AG



Das Unternehmen rechnet nun mit einem Jahresüberschuss für 2021/2022 in einer Bandbreite von -70 bis -85 Millionen Euro; die zuletzt im April 2022 veröffentlichte Prognosespanne lag zwischen -15 und -25 Millionen Euro. Der Net Asset Value von Private Equity Investments zum 30. September 2022 wird nun in einer Bandbreite von 570 bis 630 Millionen Euro erwartet (bisherige Prognose: 620 bis… Hier weiterlesen