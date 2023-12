Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,23 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 27 EUR weicht davon um -7,63 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,72 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -5,99 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Deutsche Beteiligungs-Aktie eine Rendite von 2,53 % aus, was 3,41 Prozentpunkte weniger ist als der industrieübliche Durchschnitt von 5,94 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 5,48 unter dem Branchendurchschnitt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 48 beträgt der Abstand aktuell 89 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Deutsche Beteiligungs-Aktie deutlich abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.