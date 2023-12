Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluent":

Die Deutsche Beteiligungs hat in den letzten Tagen einen Kurs von 28,45 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von -0,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 hingegen -2,64 Prozent, was zu einer ebenfalls neutralen Bewertung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI), der die Kursbewegungen der letzten 7 Tage berücksichtigt, ergibt sich ein Wert von 21,33, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,38 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Deutsche Beteiligungs.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Beteiligungs aktuell 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Deutsche Beteiligungs führt.

