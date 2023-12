Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie der Deutsche Beteiligungs wird als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 6,2 liegt es insgesamt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 51,62 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Deutsche Beteiligungs war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. Dagegen wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion das Anleger-Sentiment als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Deutsche Beteiligungs-Aktie beträgt 2,53 Prozent und liegt damit 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 6,12). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit einer Rendite von 46,75 Prozent um über 42 Prozent darüber. Die mittlere Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 1,86 Prozent, wobei Deutsche Beteiligungs mit 44,89 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.