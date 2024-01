Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Ist es vollbracht?

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein positives Bild, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden konnten. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Deutsche Beteiligungs. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie daher als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen gesprochen haben. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Folglich erhält die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Deutsche Beteiligungs beträgt 42, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (44,44) bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Deutsche Beteiligungs.

In Bezug auf die Dividende weist Deutsche Beteiligungs derzeit eine Dividendenrendite von 2,53 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,74 % für Kapitalmärkte. Mit einer Differenz von nur 3,21 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.