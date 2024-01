Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 29,4 EUR verzeichnet, der sich mit dem aktuellen Kurs von 29,65 EUR um +0,85 Prozent abweicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 28,34 EUR weist mit einer Abweichung von +4,62 Prozent ein "Neutral"-Rating auf. Insgesamt wird die Deutsche Beteiligungs-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,09 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,21 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beruht, zeigt, dass über die Deutsche Beteiligungs-Aktie in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für die Deutsche Beteiligungs-Aktie weisen auf eine neutrale Bewertung hin, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Deutsche Beteiligungs-Aktie in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating, was auf eine ausgeglichene Bewertung hindeutet.