Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Deutsche Beteiligungs wird von Experten derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 29,4 EUR, während der aktuelle Kurs bei 27,45 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 28,08 EUR zeigt eine Abweichung von -2,24 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Rendite von 3,69 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 1,88 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,86, was 91 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" mit einem KGV von 53,25. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Deutsche Beteiligungs ist ebenfalls negativ, mit vorwiegend kritischen Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich hauptsächlich um negative Themen rund um das Unternehmen gedreht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.