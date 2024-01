Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Deutsche Beteiligungs AG hat eine Dividende von 2,53 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,71 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 3,18 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Deutsche Beteiligungs mit 10,59 Prozent mehr als 3 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,57 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Deutsche Beteiligungs mit 3,02 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Deutsche Beteiligungs liegt bei 45,45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Deutsche Beteiligungs eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.