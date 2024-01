Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Deutsche Beteiligungs-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 42, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 44,44 zeigt keine überkaufte oder -verkaufte Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Negative Diskussionen wurden nur an zwei Tagen verzeichnet, während die Anleger an fünf Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Deutsche Beteiligungs, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (29,3 EUR) als auch der der letzten 50 Handelstage (28,12 EUR) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,59 Prozent, was jedoch 3,24 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite von Deutsche Beteiligungs jedoch um 2,54 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.