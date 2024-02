Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Derzeit wird die Deutsche Beteiligungs-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt derzeit bei 4,86 Euro, was 92 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daraus ergibt sich eine Einschätzung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine Abweichung von -5,73 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses (27,65 EUR) mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 29,33 EUR. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Deutsche Beteiligungs-Aktie liegt derzeit bei 3,69 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 25 auf, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 59,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für die Deutsche Beteiligungs-Aktie, basierend auf der RSI-Bewertung.