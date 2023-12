Deutsche Beteiligungs AG Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Beteiligungs-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 32. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,93 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Deutsche Beteiligungs weder überkauft noch überverkauft, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für die Deutsche Beteiligungs.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Deutsche Beteiligungs eingestellt waren. An fünf Tagen drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Deutsche Beteiligungs daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Deutsche Beteiligungs mit einem Kurs von 29,3 EUR inzwischen +3,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,14 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Deutsche Beteiligungs mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,09 auf Basis der heutigen Notierungen 90 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.