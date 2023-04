Das Deutsche Baugewerbe auf der BAU 2023 vom 17.-22. April

Berlin (ots) -Termin / EinladungDas Deutsche Baugewerbe auf der BAU 2023 vom 17. - 22. April- Trainingscamp Nationalteam Baugewerbe- Neue Trends am Stand "Mittelstand baut modular"Am 17. April eröffnet die BAU 2023, die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme wieder ihre Tore in München und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe ist wie immer mit vor Ort:Mit unserem Verbandsstand präsentieren wir das Baugewerbe im Eingang West, Stand EWE09.Unser Nationalteam Deutsches Baugewerbe hat erneut sein Trainingscamp aufgeschlagen und trainiert für die EuroSkills, die Europameisterschaften der Berufe, die im September in Danzig stattfinden. Sie finden das BAU-Trainingscamp im Atrium am Stand 25 direkt hinter dem Eingang West. Es trainieren Deutschlands beste Nachwuchshandwerker aus dem Maurer-, Fliesenleger-, Zimmerer- und Stuckateurhandwerk."Die jungen Nachwuchshandwerker sind die Zukunft der Branche und die perfekten Botschafter für die Bauberufe. Alle Teammitglieder verkörpern die hohe Qualität einer Ausbildung am Bau in Deutschland und zeigen, was das duale Ausbildungssystem in der Bauwirtschaft leistet", erklärt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe.Beim Trainingscamp wird es vom 18. bis 20. April zweimal am Tag einen Weltmeister-Talk geben. Neben dem amtierenden Weltmeister der Maurer, Pierre Holze, stehen weitere Teammitglieder in dem öffentlichen Gesprächsformat Rede und Antwort.Im Rahmen des Messe-Schwerpunktes "Modulares Bauen" präsentiert das Deutsche Baugewerbe außerdem Trends am Stand "Mittelstand baut modular" (Atrium 110). Hier erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich des modularen und elementierten Bauens. Die baugewerblichen Unternehmen bieten Lösungen an, um effizient und schnell Wohnungen an den Markt zu bringen.Sie sind herzlich eingeladen, uns an den Ständen zu besuchen. Wir stehen Ihnen während der gesamten Öffnungszeit der Messe, vom 17. bis 22. April jeweils von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr als Gesprächspartner zur Verfügung.Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe wird unterstützt von der Adolf Würth GmbH & Co. KG, der STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, BRZ Deutschland, NEVARIS Bausoftware BmbH, VHV Versicherungen, der Collomix GMBH, der Sievert SE sowie der Zertifizierung BAU. Während der BAU ist das Team bei der BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) zu Gast.Für Terminvereinbarungen und Rückfragen:Iris Rabe: 0162 433 0596, presse@zdb.dePressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell