Deutsche Bank: Das wahre Kursziel - 12,24 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Deutsche Bank am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,86% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen wurde allerdings ein Trend von -0,85% verzeichnet. Somit scheint der Markt aktuell eher neutral gestimmt zu sein.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie momentan nicht korrekt bewertet ist und das eigentliche Kursziel bei 12,24 EUR liegt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +22,28% ergeben.

Zwar gibt es auch Experten, welche die jüngste Kursentwicklung kritisch sehen und das Rating “Verkauf” empfehlen. Dennoch sprechen sich insgesamt +44,44% der Analysten positiv aus und stufen die Aktie als “Kauf” oder zumindest “halten” ein.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,56...