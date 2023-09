Deutsche Bank: Was für ein Kursziel - 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie von Deutsche Bank ist laut Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +23,81% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs um +2,29%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 12,24 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,56

Gestern legte die Deutsche Bank am Finanzmarkt um +2,29% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,39%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie liegt bei 12,24 EUR. Dies sehen auch die meisten Analysten so und prognostizieren damit ein Potenzial von +23,81%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie und weitere sieben bewerten sie als “Kauf”....