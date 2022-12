Deutsche Bank: Warum der Aktienkurs noch weiter steigen kann

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) hat in den letzten Jahren eine überraschende Trendwende hingelegt. Jahrelang ist der Aktienkurs immer weiter abgerutscht. Der Tiefpunkt war erst bei weniger als 6 Euro erreicht. Auf dem Höhepunkt hat eine Aktie mal mehr als 100 Euro gekostet.

Seit ein paar Jahren geht es aber operativ endlich wieder bergauf. Und genau das spiegelt sich inzwischen auch im Aktienkurs wider. Denn mit 10,75 Euro kostet ein Anteilsschein aktuell fast exakt genau so viel wie vor einem Jahr (Stand: 22.12.2022). Ein Jahr Stagnation mag zwar auf den ersten Blick nicht nach einem großen Erfolg aussehen. Aber wenn man bedenkt, dass die Aktienkurse in diesem Jahr auf breiter Front abgestürzt sind, ist die Stagnation auf Vorjahresniveau schon ein gutes Ergebnis.

Und die gute Performance des Aktienkurses hat gute Gründe.

Deutsche Bank macht wieder Milliardengewinn

Denn die Deutsche Bank schreibt nach zu vielen Jahren in den roten Zahlen endlich wieder Milliardengewinne! In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres lag der Gewinn nach Steuern schon bei 3,2 Mrd. Euro, oder 1,46 Euro je Aktie. Im dritten Quartal hat die Deutsche Bank sogar den höchsten Gewinn eines dritten Quartals seit 2006 erreicht.

Damals eilte die Bank noch von einem Rekord zum nächsten. Erst durch die Finanzkrise wurde diese Erfolgsserie gestoppt. Seitdem befand sich die Bank in einem Dauerumbau mit zahlreichen Kapitalerhöhungen und Abschreibungen. Diese Zeiten scheinen nun aber endlich vorüber zu sein.

Am Aktienkurs kann man davon aber bisher noch nicht viel ablesen. Aktuell zahlt man für die Aktie also kaum mehr als das 7-Fache des Gewinns der ersten neun Monate. Und von den 26 Euro an Nettovermögen je Aktie ist der Kurs auch noch meilenweit entfernt. Aktuell zahlt man für jeden Euro an Nettovermögen der Bank nur 0,41 Euro.

Einerseits haben die Anleger wohl noch Zweifel, ob die Erfolgssträhne der Deutschen Bank wirklich nachhaltig ist. Andererseits ist einer der Gründe aber wohl auch die immer noch verhältnismäßig geringe Rendite, die die Bank erwirtschaftet. Im bisherigen Jahresverlauf lag die Rendite auf das harte Eigenkapital bei 8,1 %. Die internationale Konkurrenz kommt in dieser Hinsicht teilweise auf doppelt so hohe Werte.

Jetzt locken 50 % Dividendensteigerung pro Jahr

Wenn die Deutsche Bank es schafft, in den nächsten Jahren auf eine konkurrenzfähige Rendite zu kommen, dürfte sich auch der Aktienkurs in die Nähe des Eigenkapitals je Aktie vorarbeiten. Aber nicht nur der Aktienkurs wird in den nächsten Jahren im Idealfall stark ansteigen. Die Deutsche Bank plant, auch die Dividende kräftig anzuheben.

Bis 2025 soll die Ausschüttung um 50 % pro Jahr steigen. Insgesamt sollen bis 2025 etwa 8 Mrd. Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre verteilt werden. All das sind beste Voraussetzungen für weiter steigende Kurse, solange die Deutsche Bank weiter starke Zahlen abliefert.

Der Artikel Deutsche Bank: Warum der Aktienkurs noch weiter steigen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022