Deutsche Bank: Potenzial von +31,77% - Kursziel 12,24 EUR

Die Aktie der Deutschen Bank wird laut Analysten aktuell nicht angemessen gehandelt und weist ein mittelfristiges Kursziel von 12,24 EUR auf. Damit besteht für Investoren eine Möglichkeit auf einen Anstieg um +31,77%. Trotz eines schwachen Trends in den letzten Tagen gibt es immer noch viele optimistische Stimmen.

• Deutsche Bank: Steigerung um +1,69% am 07.07.2023

• Das Kurspotenzial beträgt +31,77%

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,63

Am gestrigen Handelstag stieg die Deutsche-Bank-Aktie um +1,69%, was zu einer fünf Tage andauernden Verlustserie führte und insgesamt einen Rückgang von -4,74% bedeutete. Die gegenwärtige Stimmung scheint also eher pessimistisch zu sein.

Es gibt jedoch einige Analysten im Finanzsektor mit einer anderen Meinung als dem Markt. Im Durchschnitt prognostizieren sie ein mittelfristiges Ziel von 12,24...