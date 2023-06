Deutsche Bank: Potenzial von +29,92% laut Analysten - Kursziel bei 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,85% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch insgesamt eine negative Kursentwicklung von -2,38%. Die Stimmung ist somit tendenziell skeptisch.

Aktuell wird die Aktie der Deutschen Bank von Experten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 12,24 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +29,92% eröffnen.

Von insgesamt 37 analysierenden Experten empfehlen fünf einen Kauf der Aktie und zehn raten zum Kauf mit optimistischer Einschätzung. Zehn weitere sehen das Papier neutral und zwei legen nahe zu verkaufen. Das Guru-Rating mit einem Wert von 3,67 bleibt bestehen.

Fazit: Obwohl die Marktentwicklung zurzeit negativ aussieht gibt es für Anleger durchaus Chancen auf...