Deutsche Bank: Potenzial von +21,33% zum Kursziel von 12,24 EUR

Die Deutsche Bank-Aktie ist aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 12,24 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial in Höhe von +21,33%. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt einen Rückgang um -2,98%. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch eine positive Bilanz mit einem Anstieg um +0,38% vorweisen.

• Deutsche Bank fiel am 02.10.2023 im Finanzmarkt um -2,98%

• Das durchschnittliche Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63

• Von insgesamt 39 Analysten empfehlen nur einer die Aktie als “Verkauf”

Momentan bewerten die meisten der insgesamt 39 befragten Analysten die Deutsche Bank-Aktie positiv: Fünf empfehlen einen Kauf und acht setzen das Rating auf “Kauf”. Der Großteil (13) positioniert sich neutral mit der Bewertung “halten”. Nur ein Analyst rät zum Verkauf der Aktien.

Der...