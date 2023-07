Deutsche Bank: Potenzial von +20,38% - Kursziel 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Experten sind sich einig: Die Aktie der Deutschen Bank ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt laut durchschnittlicher Einschätzung bei 12,24 EUR – ein Potenzial von +20,38% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 20.07.2023 stieg Deutsche Banks Aktienkurs um +1,15%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,63

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Deutsche-Bank-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um insgesamt +5,87% zu. Das gestrige Plus lag immerhin noch bei +1,15%. Die Stimmung am Markt scheint damit relativ optimistisch.

Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzungen bezüglich des Mittelfrist-Kurses von Deutsche Bank (aktuell gibt es dazu unterschiedliche Meinungen), trotzdem sehen aktuell mehr als die Hälfte aller Experten Chancen auf einen Anstieg des Kurses in naher...