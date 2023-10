Deutsche Bank: Potenzial für steigende Kurse - 12,55 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Aktuelle Analysen zeigen, dass die Aktie der Deutschen Bank momentan unterbewertet ist und ein Kurspotenzial von +23,96% aufweist.

• Am 06.10.2023 legte die Deutsche Bank-Aktie um +1,74% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,55 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,63

Gestern konnte die Deutsche Bank an der Börse ein Plus von +1,74% verbuchen und über eine Woche hinweg sogar einen Anstieg von insgesamt +0,36%. Der Markt scheint somit aktuell in einer neutralen Phase zu sein.

Viele Analysten haben jedoch bereits erkannt, dass hier großes Potenzial steckt. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt mit 12,55 EUR angegeben – eine Steigerungsmöglichkeit von fast einem Viertel des aktuellen Wertes. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung.

Während fünf Analysten aktiv zum Kauf raten und acht weitere...