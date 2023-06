Deutsche Bank: Potenzial für Investoren - Kursziel von 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 12,24 EUR, was ein Potenzial von +33,22% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnen würde.

• Deutsche Bank verzeichnet am 23.06.2023 eine negative Entwicklung (-1,41%)

• Aktuelles Kurspotenzial für Investoren beträgt somit +33,22%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

In den letzten fünf Handelstagen gab es einen Verlust in Höhe von -2,44%. Am gestrigen Tag fiel die Kurserwartung um weitere -1,41%. Diese Entwicklung lässt sich auf pessimistische Marktbedingungen zurückführen.

Trotzdem sehen viele Analysten das Potential in der Deutschen Bank-Aktie. Fünf Experten empfehlen sie als starken Kauf und zehn weitere halten sie immer noch für kaufenswert. Zehn Analysten haben ein neutrales Urteil und zwei...