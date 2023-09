Deutsche Bank: Kursziel von 12,24 EUR ist möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der gestrige Tag war für Deutsche Bank am Finanzmarkt erfolgreich – sie konnte eine Kursentwicklung von +2,29% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich ein Wachstum von +1,39% ergeben. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Laut durchschnittlicher Meinung der Analysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 12,24 EUR. Wenn diese Prognose korrekt ist, hätte dies ein Potenzial für Investoren in Höhe von +23,81%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell sind fünf Analysten der Meinung “starker Kauf”, während sieben weitere es als “Kauf” sehen und 13 weitere das Rating “halten” geben. Nur zwei glauben an einen Verkauf der Aktie. Der Anteil optimistischer Analysten liegt daher bei +44,44%.

Das bekannte Guru-Rating bleibt...