Deutsche Bank: Kursziel von 12,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das tatsächliche Kursziel liegt 24,02% über dem aktuellen Wert.

• Deutsche Bank erleidet am 09.06.2023 einen -0,21%igen Rückgang

• Das Kursziel für die Deutsche Bank beträgt 12,24 Euro

• Guru-Rating der Deutschen Bank bleibt bei 3,67

Am gestrigen Handelstag erlitt die Aktie der Deutschen Bank eine Abwertung um -0,21%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie hingegen insgesamt um +1,43%, was auf Optimismus im Markt hinweist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 12,24 EUR. Sollten sich die Analysteneinschätzungen bewahrheiten, würde dies Investoren ein potenzielles Wachstum von +24,02% ermöglichen – allerdings teilen nicht alle Analysierenden diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von...